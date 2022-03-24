استشهاد طفلة واصابة اثنين من ذويها بانفجار لغم في ريف الحسكة السوري

2022/03/24 | 17:57 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أفادت وكالة “سانا” السورية الرسمية، الخميس، باستشهاد طفلة وإصابة شقيقتها ووالدتها بجروح جراء انفجار لغم أرضي في محيط قرية المناجير بريف الحسكة الشمالي الغربي.وقالت مصادر محلية لـ”سانا”، وتابعتها، /المعلومة/، إن “لغما زرعته التنظيمات الإرهابية المدعومة من قوات الاحتلال التركي لتحصين مواقعها في محيط قرية المناجير بمنطقة تل تمر الغربي بالريف الشمالي الغربي […]

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