ضـبط ثلاثة متهمين متلبسين بالرشوة في ذي قار

2022/03/24 | 18:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت هيئة النزاهة ،اليوم الخميس، عن تنفيذها لثلاث عمليات ضبط لمتهمين بالابتزاز وتسلم الرشوة بالجرم المشهود في عدد من دوائر محافظة ذي قار.

وفي بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة قالت، إن “فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار، وبناء على مذكرة ضبط قضائية تمكن من ضبط موظف في المصرف العقاري بالمحافظة؛ لإقدامه على ابتزاز أحد المراجعين وطلب مبلغ مالي كرشوة؛ لقاء إنجاز معاملة القرض الخاصة بالمراجع، لافتة إلى ضبط المتهم متلبسا بالجرم المشهود، وبحوزته مبلغ الرشوة التي اعترف بتسلمها”.

وأضافت الدائرة، أن “الفريق قام بعملية ضبط ثانية، تم خلالها ضبط موظف في محافظة ذي قار متلبسا بتسلم رشوة قدرها (4400) دولار من أحد المواطنين، لقاء مساعدته في الحصول على رواتبه التقاعدية المتراكمة منذ العام الماضي”، مبينة أن “المتهم استغل قرابته من مدير دائرة التقاعد في المحافظة (شقيقه) وقام بالابتزاز، لغرض الحصول على مبلغ الرشوة”.

وأوضحت أن “الفريق نفذ عملية ثالثة أسفرت عن ضبط منتسب في مديرية نجدة ذي قار، كان يعمل في مديرية مرور المحافظة سابقا، بعد تسلمه مبلغ رشوة مقابل قيامه بتحويل سنوية عجلة من محافظة أربيل إلى محافظة ذي قار بشكل غير أصولي”.

وبينت أنه “تم تنظيم ثلاثة محاضر ضبط أصولية، وعرضها رفقة المتهمين والمبرزات الجرمية على قاضي محكمة التحقيق المختصة، الذي قرر توقيف المتهمين وفق القرار (160 لسنة 1983)”.

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