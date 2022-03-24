2022/03/24 | 18:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن البيت الابيض في بيان أن دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي ستفرض عقوبات على أي صفقة تشمل احتياطي الذهب الروسي لتجنب ان تلتف موسكو بذلك على اجراءات العزلة المالية التي اتخذها الغربيون ضدها.

من جانب آخر أكد مسؤول كبير في الإدارة الأميركية ان دول مجموعة السبع التي تعقد قمة استثنائية في بروكسل حول الحرب في أوكرانيا، متفقة على ان المنظمات الدولية والهيئات المتعددة الأطراف يجب ألا تواصل أنشطتها في روسيا كما وكأن شيئا لم يحصل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دول الغرب تسعى لمنع روسيا من استخدام احتياطي الذهب) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دول الغرب تسعى لمنع روسيا من استخدام احتياطي الذهب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).