2022/03/24 | 18:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القرارات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء اليوم

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