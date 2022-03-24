العراق.. سيارة وشقة ووزارات لمن يحضر جلسة السبت.. الاطار يفجر مفاجأة بشأن رشاوى قدمت له - عاجل

2022/03/24 | 18:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف الإطار التنسيقي، اليوم الخميس، عن مغريات قدمت له من قبل التحالف الثلاثي مقابل دخول جلسة التصويت على ريبر احمد رئيسا لجمهورية العراق.

وقال القيادي في الإطار، عارف الحمامي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "دولة وكتلا وعدت النائب الذي يدخل جلسة السبت من المستقلين او من كتل اخرى بالحصول على مركبة وشقة ومليارات كمكافأة لحضوره"، مردفا: "لكن التحالف الثلاثي صدم بارقام يمتلكها الإطار وهي تصل إلى 135 نائبا ماسينهي حلم التحالف الثلاثي ودول عديدة بأن تعقد جلسة السبت".

وأضاف الحمامي، أن "مغريات منحت للاطار من وزارات وغيرها شريطة الدخول بجلسة السبت، لكن الإطار متماسك بكل كتله وهو يمتلك العدد الكافي وهو الثلث الضامن الذي يضم الاطار وعزم والاتحاد الوطني الكردستاني ونواب مستقلين وهم متماسكين جميعا بشكل كبير".

وبين أن "دولا عديدة تدفع بالضد من تحالف البيت الشيعي فمليارات تدفع لعدم توافق التيار والاطار"، مبينا ان وعود من التحالف الثلاثي حول الامتيازات التي تمنح للنواب سيما المستقلين لغرض حضورهم بجلسة السبت".

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