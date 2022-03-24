وثيقة: نائب يؤشر خرقاً في استحقاقات منتسبي وزارة الداخلية

2022/03/24 | 18:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف النائب عبدالأمير الميّاحي اليوم الخميس، عن وجود إخلال في “شركةِ الحمراء للتأمين الجماعي” على الحياة لكافة منتسبي وزارة الداخلية.وبينَ الميّاحي في وثيقة رسمية، اطلعت عليها “ايرث نيوز”، فاتح بها وزير الداخلية أن “العقد المُبرم مع شركة الحمراء للتأمين فيه منفعة تقاعدية تلزم الطرف الثاني بدفعِ مكافأة للمتقاعد بحسب السن القانوني او […]

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