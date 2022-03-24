حبوب منع حمل للرجال فعّالة بنسبة 99% .. والتجربة على الفئران

2022/03/24 | 18:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فأر في أستراليا في الأول من حزيران/يونيو 2021 © ا ف ب/ارشيف سعيد خان واشنطن (أ ف ب) – أعلن فريق من العلماء الأربعاء أنهم طوروا حبوب منع حمل للذكور فعالة بنسبة 99% لدى الفئران من دون أي آثار جانبية ظاهرة، مع إمكان اختبارها على الرجال بحلول نهاية العام الحالي.هذه النتائج التي ستُقدَّم […]

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