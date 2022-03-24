حرب أوكرانيا تلقي ظلالها الثقيلة على مصر : ارتفاع اسعار الغذاء وطلب مساعدة من صندوق النقد

2022/03/24 | 18:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منظر عام من القاهرة في 25 كانون الثاني/يناير 2022.© ا ف ب/AFP خالد دسوقي واشنطن (أ ف ب) – أعلن صندوق النقد الدولي الأربعاء أنّ مصر التي تضرّرت بشدّة من ارتفاع أسعار السلع الأساسية الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا ستقدّم إليه طلباً للحصول على قرض جديد.وقالت رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر […]

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