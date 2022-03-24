في أوديسا… الحرب تعيد كتابة الأدوار والأقدار

2022/03/24 | 18:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة مؤرخة في 13 آذار/مارس 2022 لمتطوعة تجهز مساعدات في أحد المراكز في أوديسا بأوكرانيا © ا ف ب بولنت كيليتش أوديسا (أوكرانيا) (أ ف ب) – يتعلّم أندريه خارلاموف، المغني في أوبرا أوديسا الأسطورية، طريقة التعامل مع الأسلحة ويملأ أكياس رمل فيما تشرف المحامية إنغا كوردينوفسكا على توزيع المساعدات على آلاف الأشخاص في قاعة […]

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