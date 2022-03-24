في خطوة غير مسبوقة.. بارك وطني في محافظة عراقية

2022/03/24 | 18:14 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..كشف مسؤول حكومي، الخميس، عن الشروع بانشاء اول “بارك” وطني في ديالى.وقال مستشار محافظ ديالى خضر العبيدي في حديث لـ/ المعلومة/،ان “حكومة ديالى المحلية قررت تخصيص 50 دونم في اراضي معسكر سعد قرب بعقوبة لإنشاء حديقة وطنية” بارك” هو الاكبر على مستوى المحافظة وسيكون نقلة نوعية في توفير المراكز الترفيهية للعوائل”.واضاف […]

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