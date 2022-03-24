- غيثة تقطف القمر- بفاس - فطنة بن ضالي

2022/03/24 | 18:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فطنة_بن_ضالي ها هو شهر مارس بغيثه حل، والربيع على مدينة فاس هَلّ ، فأزهرت الجنبات وتفتحت ورودا مهداة إلى المرأة في الأيام العالمية أما كانت أم مبدعة .



على هذا الإيقاع احتفت الشبكة الوطنية للقراءة والثقافة بالمبدعات والحقوقيات في شخص الدكتورة البروفيسور زهور كرام، المبدعة الناقدة .وفي شخص الأستاذة سليمة الشفشاوني الحقوقية المناضلة ...



تكريما للمرأة المغربية المسؤولة المثقفة العاملة ، فقد احتضنت القاعة الكبرى ......





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