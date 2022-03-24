تعرف على مواصفات الهاتف الجديد من موتورولا

2022/03/24 | 18:20 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… سرّبت بعض مواقع الإنترنت معلومات عن هاتف مجهز بتقنيات فائقة ستطرحه موتورولا قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري.وتبعا لأحدث التسريبات فإن الهاتف المنتظر سيحصل على شاشة OLED بمقاس 6.73 بوصة تتمتع بدقة عرض عالية جدا وتردد يصل إلى 144 هيرتزا.ومن المفترض أن يجهز الهاتف بأحدث معالج من فئة Snapdragon من […]

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