الصومال.. انتحاري يقتل 15 شخصا بينهم نائبة

2022/03/24 | 18:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ أعلنت الشرطة الصومالية يوم الخميس مقتل ما لا يقل عن 15 شخصا من بينهم مشرعة صومالية بارزة في تفجير انتحاري استهدف مركزا للاقتراع في ريف وسط الصومال.وأكدت الشرطة أن “العملية وقعت في بلدة بلدوين عاصمة إقليم هيران الصومالي.وأفادت الشرطة أن “من بين الضحايا النائبة المعارضة أمينة محمد عبدي التي تناضل من […]

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انتحاري يقتل 15 شخصا بينهم نائبة أولاً على ايرث نيوز.

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