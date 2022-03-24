بيلاروسيا تطرد 12 جاسوسا أوكرانيا من اراضيها

2022/03/24 | 18:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إن بلاده طردت 12 جاسوسا عملوا كدبلوماسيين أوكرانيين في بيلاروس.وأضاف لوكاشينكو، أن مجموعة كاملة من أوكرانيا، 12 شخصا، مارست التجسس في بيلاروس لذلك تم طردهم جميعا.وجميعهم نشطوا تحت غطاء العمل الدبلوماسي.وأعلن جهاز المخابرات البيلاروسي، أنه قام بتصفية مجموعة تجسس أوكرانية، كانت تعمل في البلاد تحت […]

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