موسكو تندد بـ

2022/03/24 | 18:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت روسيا، الخميس، بولندا، بالقيام "بتصعيد خطير في المنطقة" غداة إعلان وارسو طرد 45 دبلوماسيا روسيا تتهمهم بالتجسس.

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