النص الكامل لقرارات مجلس الوزراء في جلسة اليوم

2022/03/24 | 18:49 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة تحويل أراضي معسكر الغزلاني.

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