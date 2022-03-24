2022/03/24 | 18:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- کل الخیارات مفتوحة أمامنا لأجتماع یوم الخمیس، سواء بأنسحاب مرشحنا لرئاسة الجمھورية و عدم مشاركتنا بالجلسة أو البقاء علی مرشحنا و الاشتراک في الجلسة ھیمداد شاھین المتحدث الرسمي لحرکة الجیل الجدید

ظهرت المقالة بضمنها سحب مرشح الرئاسة..



موقف جديد من الجيل الجديد حول جلسة السبت أولاً على ايرث نيوز.

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