2022/03/24 | 18:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: i1D1yAjVXZY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المؤتمر الصحفي الاسبوعي للمتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المؤتمر الصحفي الاسبوعي للمتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).