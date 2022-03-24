بلينكن يزور عددا من الدول العربية.. ويلتقي محمد بن زايد في هذه العاصمة

2022/03/24 | 19:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيجري وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، زيارة إلى إسرائيل والضفة الغربية والمغرب والجزائر، إذ سيلتقي ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في العاصمة المغربية، الرباط، حسبما جاء في بي

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