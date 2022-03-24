الأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب بوقف الحرب الروسية - الأوكرانية

2022/03/24 | 19:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعاعتمدت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، قراراً يطالب وقف الحرب الروسية - الأوكرانية.وشدد القرار عل أن حصار المدن الأوكرانية خصوصا ماريوبول يزيد الوضع الإنساني للمدنيين تدهورا.يتبع ...

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