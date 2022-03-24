تطوير حاسب جديد يتمتع بحماية عالية للبيانات

2022/03/24 | 19:04 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلنت وسائل إعلام روسية أن الخبراء في مدينة أومسك الروسية تمكنوا من صنع نموذج جديد من الحواسب المحمولة التي توفر حماية عالية جدا للبيانات.وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الكمبيوتر الجديد BITBLAZE Titan الذي بدأت مرحلة إنتاجه التسلسلي جهّز بمكونات روسية الصنع بما فيها اللوحة الأم وأقراص التخزين الداخلية من نوع SSD وأنظمة تبريد […]

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