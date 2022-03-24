تحالف عزم يدعو إلى الحكمة ويؤكد: نشهد حراكاً سياسياً متسارعاً

2022/03/24 | 19:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس تحالف عزم يؤكد على ضرورة استمرار الحوارات بين القوى السياسية الفاعلة اكد رئيس تحالف عزم السيد مثنى عبد الصمد السامرائي على ضرورة استمرار الحوارات بين القوى والاطراف الفاعلة للمشهد السياسي وقال السامرائي خلال استقباله في مكتبه ببغداد رئيس كتلة العقد الوطني السيد فالح الفياض وبحضور عدد من نواب وقيادات عزم “ان المشهد السياسي المعقد […]

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