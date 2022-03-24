ديالى مهددة بفقدان 50% من ثروتها الحيوانية بنهاية العام!

2022/03/24 | 19:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف تجار المواشي والاغنام في ديالى، اليوم الخميس، عن ارتفاع لافت في حمى بيع الثروة الحيوانية في اغلب مناطق المحافظة.

وقال عبود علي تاجر مواشي واغنام في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "وتيرة بيع الثروة الحيوانية في ارياف ديالى في تصاعد مستمر خاصة مناطق بلدروز وكنعان واطراف بعقوبة بسبب الجفاف الحاد وارتفاع الاعلاف وعدم القدرة على تامين المراعي الخضراء نتجية الامطار القليلة".

وأضاف أن "حمى البيع تصاعدت في الاسابيع الاخيرة بنسبة 20% وربما تتصاعد مع حلول الصيف لان الازمة ستكون اكثر ضراوة".

اما التاجر خليل العزاوي فقد أشار الى أن "ديالى قد تفقد 50% من ثروتها الحيوانية في نهاية 2022 اذا استمرت ازمة الجفاف دون اي حلول"، لافتا الى أن "المزارعين يضطرون الى بيع الاغنام والمواشي لانهم لم يعد بمقدورهم تامين مبالغ الاعلاف".

وأضاف العزاوي، أن "الوضع صعب جدا وربما سنرى مؤجة بيع اكبر في الاسابيع القادمة".

فيما اقر رئيس اتحاد الفلاحين في ديالى رعد التميمي بـ"ارتفاع غير مسبوق في حمى بيع الثروة الحيوانية في مناطق عدة بسبب لعنة الجفاف".

وبين التميمي أن "15-20% من الفلاحين باعوا ما لديهم من قطعان المواشي والماشية لتسديد ديونهم خاصة وانهم لم يزرعوا اي شي خلال الموسمين الصيفي والشتوي بسبب اوامر من قبل الموارد المائية لعدم وجود اي حصص مائية كافية ما زاد من صعوبة اوضاعهم الاقتصادية".

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