2022/03/24 | 19:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بابلافاد مصدر مطلع، اليوم الخميس، بعقد النواب المستقلين اجتماعا في محافظة بابل لمناقشة حضور جلسة السبت المخصصة للتصويت على رئيس الجمهورية.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "عددا من النواب المستقلين عقدوا، اليوم، اجتماعا موسعا في محافظة بابل".

وأضاف ان "الغرض منه مناقشة حضور جلسة السبت المقبل الخاصة بالتصويت على رئيس الجمهورية من عدمها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النواب المستقلون يجتمعون في بابل بخصوص جلسة 26 آذار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النواب المستقلون يجتمعون في بابل بخصوص جلسة 26 آذار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).