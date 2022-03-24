2022/03/24 | 19:10 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: E75iJNXnB1c

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. غياب الاستثمار السياحي في العراق واثره على الاقتصاد) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. غياب الاستثمار السياحي في العراق واثره على الاقتصاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).