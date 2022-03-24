شاهد بالفيديو.. مواطن يتفاجأ ببرج إيفل في بغداد وسط الأحياء السكنية

2022/03/24 | 19:10 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مواطن يتفاجأ ببرج إيفل في بغداد وسط الأحياء السكنية) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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