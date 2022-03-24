2022/03/24 | 19:10 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "والله بعت عباتي لأن ماعندي أكل!! "عجوز تشكو فقرها ومرضها والكاظمي: تتدللين) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: iHu2EsgtiUU
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "والله بعت عباتي لأن ماعندي أكل!! "عجوز تشكو فقرها ومرضها والكاظمي: تتدللين) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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