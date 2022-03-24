حلف الأطلسي يمدد ولاية أمينه العام على خلفية الحرب في أوكرانيا

2022/03/24 | 19:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدد قادة دول حلف شمال الأطلسي الخميس ولاية أمينه العام ينس ستولتنبرغ عاما إضافيا في وقت تنشغل دول الغرب بتطورات الحرب في أوكرانيا.

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