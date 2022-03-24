2022/03/24 | 19:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ أكد الناطق باسم وزارة الدفاع الصينية وو تشان، اليوم الخميس، إنه لا توجد أي قوة تستطيع منع إعادة توحيد الصين وتايوان.وقال وو تشان، في بيان، إنه “لا توجد قوة تستطيع منع إعادة توحيد الصين وتايوان”.

ظهرت المقالة الدفاع الصينية: لا تستطيع أي قوة منع إعادة توحيد الصين وتايوان أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع الصينية: لا تستطيع أي قوة منع إعادة توحيد الصين وتايوان) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع الصينية: لا تستطيع أي قوة منع إعادة توحيد الصين وتايوان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).