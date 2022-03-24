دولة القانون يعلق على محاولات استقطاب المستقلين: أسلوب الضعفاء 

2022/03/24 | 19:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون وائل الركابي ، الخميس ، الأساليب التي تتبعها بعض الأطراف السياسية لتغيير قناعات النواب المستقلين بأنه يمثل “أسلوب الضعفاء ومن لا قدرة له على تحمل مسؤولية إدارة البلد”، فيما أكد أن من يشترى بمال من الممكن أن يباع بثمن بخس.وقال الركابي في حديث لوكالة / المعلومة […]

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