بالفيديو.. حضور جماهيري غفير في ملعب المدينة لمؤازرة اسود الرافدين

2022/03/24 | 19:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد تواجدت عدسة وكالة “المعلومة” في ملعب المدينة الدولي، لتغطية الحضور الجماهيري لمؤازرة المنتخب الوطني في مباراته الحاسمة أمام الإمارات.وشهد الملعب تواجداً جماهيرياً غفيراً بحضور المعلق العماني خليل البلوشي.وتأتي هذه الخطوة لدعم ملف العراق ضد حظر اللعب على أرضه.انتهى/ 25 ل

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