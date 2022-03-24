تعرف على الكتل التي ستقاطع جلسة انتخاب رئيس جمهورية العراق - عاجل

2022/03/24 | 19:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ترجمة ياسمين الشافي

كشفت مصادر مقربة من الحكومة العراقية، اليوم الخميس ، لصحيفة "The New Arab "، انه قد يتم عرقلة جلسة البرلمان العراقي المقرر عقدها يوم السبت لانتخاب رئيس الوزراء بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني ،حيث يخطط تحالف بين الشيعة والأكراد والعديد من النواب المستقلين للمقاطعة.

واشار التقرير الذي ترجمته (بغداد اليوم) ، الى "إعلان التحالف الثلاثي ، بين الكتلة الصدرية برئاسة مقتدى الصدر والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني وتحالف السيادة السني بزعامة خميس الخنجر ، في وقت متأخر من يوم الأربعاء ، عن اتفاق جديد بعنوان "تحالف الإنقاذ".



حيث كشفوا النقاب عن ترشيحاتهم لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء.وفي مؤتمر صحفي مباشر ، رشح التحالف ريبر أحمد ، وهو كردي من الحزب الديمقراطي الكردستاني ، لرئاسة العراق ، ورشح سفير العراق الحالي لدى المملكة المتحدة محمد جعفر الصدر لمنصب رئيس الوزراء.



والأخير هو ابن عم مقتدى ونجل الزعيم الشيعي المبجل السيد محمد باقر الصدر".

ووصف مقتدى الصدر لاحقا في تغريدة التحالف بأنه "الكتلة الأكبر" و "علامة فارقة نحو تشكيل حكومة أغلبية وطنية دون تأخير".

وقال مصدر مطلع ومقرّب من الحكومة العراقية لصحيفة The New Arab :"الإطار التنسيقي الشيعي الذي يضم أكثر من 100 نائب وكتلة الاتحاد الوطني الكردستاني ، وفصيل كردي آخر ، وعدد من النواب المستقلين سيقاطع جلسة السبت ، وبالتالي لن يكتمل النصاب القانوني لـ 220 نائبًا من أصل 320 نائبًا".

وأضاف أن "الكتلة الشيعية ليست ضد ترشيح محمد جعفر الصدر لرئاسة الوزراء العراقية ، لكن القضية هي أنها تؤكد أنه يجب أن يكون مرشحًا من قبل المجتمع الشيعي بأكمله وليس مجرد مرشح للصدر".

وتابع المصدر أن "أحمد من الحزب الديموقراطي الكردستاني من المرجح ألا يكون قادرا على الفوز على برهم صالح ، وسيحدث نفس السيناريو لعام 2018". حيث كان المصدر يشير إلى التنافس بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني في عام 2018 عندما فشل مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني آنذاك ووزير الخارجية العراقي الحالي فؤاد حسين في الفوز على صالح في البرلمان.

وبحسب الدستور ، فإن أغلبية الثلثين في البرلمان العراقي مطلوبة لانتخاب رئيس للبلاد.

وقال المتحدث باسم حزب الجيل الجديد الكردي المعارض ، حمداد شاهين ، لصحيفة The New Arab : "سيحضر جميع نوابنا التسعة في البرلمان العراقي جلسة السبت ولن نكون جزءًا من أولئك الذين يريدون شلّ البرلمان".

وأضاف شاهين "في حالة اكتمال النصاب ، سنصوت في الجولة الأولى من التصويت لصالح ريبوار أورحمان ، مرشحنا لرئاسة العراق.



ولكن في الجولة الثانية من التصويت ، سنرى ما سنفعل".

كما اتصلت صحيفة العرب الجديدة بحسين عرب ، النائب العراقي المستقل عن بغداد ، للحصول على تعليقات ، لكن مكتبه قال إنه لا تعليق لوسائل الإعلام في الوقت الحالي ، مضيفًا أنهم سيعلنون موقفه الرسمي من جلسة السبت في وقت لاحق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على الكتل التي ستقاطع جلسة انتخاب رئيس جمهورية العراق - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على الكتل التي ستقاطع جلسة انتخاب رئيس جمهورية العراق - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).