شاهد بالفيديو.. خليل البلوشي يدعو العراقيين إلى ملعب‎ المدينة لمتابعة مباراة العراق مجانا

2022/03/24 | 19:45 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. خليل البلوشي يدعو العراقيين إلى ملعب المدينة لمتابعة مباراة العراق مجانا) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: Wrrn2dHSLyY
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. خليل البلوشي يدعو العراقيين إلى ملعب المدينة لمتابعة مباراة العراق مجانا) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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