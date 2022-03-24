شاهد بالفيديو.. محمد أبو شنب مصري يملك شاربين بطول متر

2022/03/24 | 19:45 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محمد أبو شنب مصري يملك شاربين بطول متر) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: kPwsmZw85BU
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محمد أبو شنب مصري يملك شاربين بطول متر) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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