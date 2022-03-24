يلتقي فيها ولي عهد أبو ظبي.. جولة مكثفة لبلينكن في المنطقة

2022/03/24 | 19:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، أن الوزير أنتوني بلينكن سيتجه إلى إسرائيل والضفة الغربية والجزائر، بالإضافة إلى المغرب، حيث سيلتقي بولي عهد أبو ظبي.

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