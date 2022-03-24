نائب يطرح حلولا لمعالجة البطالة

2022/03/24 | 19:48 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..اكد النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، الخميس ، ان قضية معالجة البطالة وتوفير فرص العمل تتوقف على مخرجين رئيسين إضافة الى وجوب توجه الحكومة بشكل جدي بتفعيل القطاع الخاص وانشاء مشاريع زراعية وصناعية مشتركة ومدعومة براس مال من الدولة .تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال […]

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