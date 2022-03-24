مقر بارزاني يوجه دعوة للقوى السياسية قُبيل جلسة السبت المقبل

2022/03/24 | 19:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دعا عرفات كرم مسؤول الملف العراقي في مقر زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني في أربيل، القوى السياسية إلى الوصول لاتفاق قبل جلسة السبت المقبل.وقال كرم في تغريدة على تويتر اطلعت عليها “ايرث نيوز” إنه “مع إعلاننا عن تحالفنا الثلاثي (إنقاذ الوطن) لكننا مع ذلك نتمنى أن يكون ثمة اتفاق على حضور […]

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