في بغداد.. مختصون يبحثون تطور الارهاب الدولي واشكالية الغرب في تفسير المصطلح

2022/03/24 | 19:51 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا زال يطلق مصطلح "الإرهاب" الذي فيه إشكالية كبيرة ويطبقه في موارد ويغفل عنه في موارد أخرى.

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