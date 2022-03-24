2022/03/24 | 19:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ أهمها وضع زيت القرنفل عدة مرات في اليوم على الأسنان المصابة باستخدام قطعة قطن إن الشعور بألم الأسنان في الصباح أمر شائع.يمكن أن تتراوح الأسباب من خفيفة إلى شديدة وتشمل حالات الأسنان أو مشاكل صحية أخرى.إنها مشكلة محبطة وشائعة.يشرح تقرير نشره موقع Boldsky الأسباب وطرق علاجها بالمنزل فيما يلي: 1.[…]

ظهرت المقالة آلام الأسنان في الصباح..



تعرف على اسبابها وعلاجها منزليا أولاً على ايرث نيوز.

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