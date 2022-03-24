بكيين: لا توجد قوة تستطيع منع إعادة توحيد الصين وتايوان

2022/03/24 | 19:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أكدت وزارة الدفاع الصينية، الخميس، أنه لا توجد قوة تستطيع منع إعادة توحيد الصين وتايوان.وقالت تشو فنغ ليان، المتحدثة باسم مكتب شؤون تايوان بمجلس الدولة الصيني، إن هذه التصريحات “كشفت بدرجة أكبر طبيعة سلطة الحزب الديمقراطي التقدمي في التنصل من المسؤولية عن تقويض السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان، والاستفزاز المستمر للسعي إلى […]

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