أبرز ما دار بين وفد معتصمي “البوابة الخامسة” ورئيس مجلس الخدمة الاتحادي

2022/03/24 | 20:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التميمي يستقبل ممثلي معتصمي البوابة الخامسة.استقبل رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي الاستاذ محمود التميمي وفدا من ممثلي معتصمي البوابة الخامسة اليوم الخميس ٢٤ آذار ٢٠٢٢ واكد التميمي خلال اللقاء ” ان التعيين وفق الاستحقاق جزء من مهام المجلس وهو حق مكفول للجميع “،مضيفا أن المجلس يعمل بطريقة مدروسة ومخططة لغرض الوصول إلى الهدف المطلوب […]

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