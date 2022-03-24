انطلاق مباراة منتخبنا الوطني ونظيره الإماراتي

2022/03/24 | 20:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

انطلقت، قبل قليل، مباراة منتخبنا الوطني ونظيره الإماراتي، ضمن مباريات الجولة التاسعة من المجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022.

وتقام المباراة، على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، بعد أن كان من المقرر اقامتها على ملعب المدينة في بغداد قبل أن يقرر الاتحاد الدولي نقلها الى أرض محايدة.

وتضمنت تشكيلة منتخبنا الوطني، كلاً من جلال حسن حارساً لمرمى اسود الرافدين، وعلي فائز وأحمد إبراهيم ومناف يونس وضرغام إسماعيل وشيركو كريم في خط الدفاع، وفي خط الوسط سعد عبد الأمير وأمجد عطوان، وفي الهجوم إبراهيم بايش وحسين علي وأيمن حسين.

فيما تضمنت قائمة الاحتياط، كلاً من دلوفان مهدي ومحمد حميد حراساً للمرمى، واللاعبين حسن عبدالكريم، محمد علي عبود، حسن رائد، عباس قاسم، بشار رسن، مصطفى محمد جبر، رسلان حنون، علي الحمادي، جيستن ميرام، ومهند عبدالرحيم.

وارتدى منتخبنا الوطني الزي الأخضر الكامل، بينما ارتدى منتخب الامارات اللون الأبيض الكامل، في المباراة التي يقودها طاقم تحكيم كويتي.

ويطمح منتخب أسوُد الرافدين لإعادة سيناريو مونديال المكسيك العام 1986 الذي حقق حلم التأهل عبر بوابة الامارات وسوريا.

ويرجع تاريخ المواجهات المباشرة بين الامارات والعراق الى 26 مباراة في جميع المسابقات (رسمية وودية) قبل اللقاء وحقق أسود الرافدين الفوز في 10 مباريات، بينما فاز الأبيض في 8 مباريات، وسيطر التعادل بينهما في 8 مواجهات.

ويعود أول لقاء جمع بين منتخبا الامارات والعراق الى العام 1973 عندما التقيا في بطولة كأس فلسطين العام 1973 بدور المجموعات، وانتهى اللقاء حينها بفوز أسود الرافدين بنتيجة 3-1، وتُوج المنتخب التونسي بهذه النسخة.

وكان أول لقاء بين المنتخبين في تصفيات آسيا المؤهلة الى كأس العالم العام 1985، إذ التقيا في الدور الثاني من التصفيات، وفاز المنتخب العراقي في لقاء الذهاب 3-2، وفي لقاء الإياب فاز المنتخب الاماراتي 2-1.

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