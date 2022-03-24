انطلاق مباراة العراق والإمارات الحاسمة في تصفيات المونديال

2022/03/24 | 20:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ انطلقت مباراة المتخب الوطني بكرة القدم أمام نظيره الإماراتي في تصفيات كأس العالم على ستاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض.ويتوجب على المنتخب الوطني تحقيق الانتصار في مباراة اليوم من أجل الحفاظ على أمل التأهل للملحق الآسيوي المؤهل للمونديال.ويقف المنتخب الوطني في المركز السادس بترتيب المجموعة الاولى برصيد 5 نقاط، […]

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