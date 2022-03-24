تصريح جديد لمجلس الخدمة يخص التوظيف

2022/03/24 | 20:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدر رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي، محمود التميمي، اليوم الخميس، تصريحا جديدا بشأن التوظيف.

وذكر المجلس في بيان تلقته (بغداد اليوم): "استقبل رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي وفدا من ممثلي معتصمي البوابة الخامسة، واكدخلال اللقاء ان التعيين وفق الاستحقاق جزء من مهام المجلس وهو حق مكفول للجميع".

وأضاف التميمي، أن "المجلس يعمل بطريقة مدروسة ومخططة لغرض الوصول إلى الهدف المطلوب".

وبين أن "المجلس مفتوحة أبوابه لكل طالبي التوظيف من أجل تلبية مطالبهم المشروعة وفق مبدأ الشفافية".

من جانبه عبر الوفد، بحسب البيان، عن "شكره لحسن الضيافة والاستقبال"، مؤكدا "دعمه لعمل المجلس وسعيه في تلبية المطالب الخاصة بعملية التوظيف".

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