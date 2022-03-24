بعد مقتل مواطن وإصابة آخر.. فض نزاع مسلح في ميسان

2022/03/24 | 20:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ميسان

تسببت بمقتل مواطن وإصابة آخرين فضت قوة كبيرة من شرطة ميسان، اليوم الخميس، مشاجرة عشائرية واعتقلت مفتعليها في قضاء قلعة صالح.

وقال بيان لمديرية شرطة محافظة ميسان، تلقته (بغداد اليوم)، ان "الشرطة فضت مشاجرة حدثت بين عشيرتين في إحدى مناطق قضاء قلعة صالح ، جنوب المحافظة".واضافت المديرية، إن "القوة التي نفذت الواجب ، مؤلفة من قسم شرطة قلعة صالح والفوج الخامس والمهمات الخاصة وسرية سوات وبالاشتراك مع قطعات الجيش العراقي (ف2 ل55) ، وتمكنت القوة من فض المشاجرة وإلقاء القبض على (11) من المتهمين المتسببين بالحادث بالإضافة الى ضبط اسلحة واعتدة مختلفة ، وسيتم إحالتهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل".وتابعت ، أن "المشاجرة تسببت بمقتل مواطن وإصابة (ثلاثة) من ضمنهم أمرآة كانت على مسافة من منطقة النزاع ، نتيجة الرصاص الطائش ، محذرة " من تكرار هكذا أفعال تستهدف السلم الأهلي والنظام العام ، وتوعد بإجراءات رادعة جداً وقوية بقوة القانون".

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