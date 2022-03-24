شاهد بالفيديو.. بالرصاص الحي...ضابط استخبارات يتهجم على موظفين وآلية تابعة للدولة

2022/03/24 | 20:20 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: S2tdIqypwF0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالرصاص الحي...ضابط استخبارات يتهجم على موظفين وآلية تابعة للدولة) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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