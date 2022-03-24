2022/03/24 | 20:22 - المصدر: وكالة النبأ
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اغلب مدخلات تربية الدواجن مستوردة.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة: قدمنا أربع مقترحات لمعالجة شُح الأعلاف) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة: قدمنا أربع مقترحات لمعالجة شُح الأعلاف) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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