معلومات استخبارية تقود إلى وكر لداعش شمالي بغداد

2022/03/24 | 20:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية الإعلام الأمني =============== عمليات بغداد: ضبط وكر وكدس للمواد المتفجرة من مخلفات عصابات داعش الإرهابية ضمن مناطق شمال وغرب بغداد ============== بالتنسيق مع قسم استخبارات وامن قيادة عمليات بغداد، تمكنت قوة من اللواء (٢٤) فرقة المشاة السادسة وبإشراف مباشر من العميد الركن قائد الفرقة من ضبط كدس للاعتدة “مخلفات عصابات داعش الارهابية” في منطقة […]

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