مجلس الخدمة الاتحادي يصدر بيانا حول التعيينات

2022/03/24 | 20:53 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التعيين وفق الاستحقاق جزء من مهام المجلس وهو حق مكفول للجميع.

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