التعادل السلبي ينهي الشوط الأول من مباراة العراق والإمارات

2022/03/24 | 20:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ انتهى الشوط الاول من مباراة المتخب الوطني بكرة القدم أمام نظيره الإماراتي بالتعادل السلبي من دون اهداف.وتقام المواجهة ضمن تصفيات كأس العالم على ستاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض.ويتوجب على المنتخب الوطني تحقيق الانتصار في مباراة اليوم من أجل الحفاظ على أمل التأهل للملحق الآسيوي المؤهل للمونديال.ويقف المنتخب […]

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